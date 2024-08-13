«Главное то, как ты проигрываешь». Рублёв — о настрое на следующие турниры

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как он подходит к поражениям, а также поделился настроем на турнир категории «Мастерс» в Цинциннати (США) и US Open.

«Как уже сказал, очень рад и горд. Конечно, мы всегда хотим побеждать, это нормально, но в то же время мы не можем побеждать каждую неделю. Фактически, каждую неделю нам приходится проигрывать: проиграть в финале – это не так уж и плохо. Думаю, самое главное — это то, как ты проигрываешь: если принимаешь это и извлекаешь уроки из поражения, это даёт тебе дополнительный импульс. Теперь буду готовиться как можно лучше к самому важному турниру – Открытому чемпионату США. Надеюсь приехать наилучшим образом на физическом и моральном уровне. У меня ещё есть один турнир, в Цинциннати, куда совершенно свободно поеду, просто чтобы поиграть в теннис. Не так много времени на адаптацию: посмотрим, как пойдет, будет очень тяжело. Я постараюсь развлечься», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) Рублёв проиграл 30-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6.