«Вначале бешусь, но потом понимаю, что дурачок». Хачанов — о реакции на тяжёлые матчи

Российский теннисист, 22-я ракетка мира Карен Хачанов высказался о своей реакции на неподходящие условия во время матчей.

«Вначале бешусь, но потом понимаю, что дурачок, что беситься не надо, а нужно действовать и решать эти проблемы каким-то другим способом. Например, отпустить все эти проблемы и сфокусироваться на том, что ты можешь сделать прямо сейчас, а после матча проанализировать, что можно улучшить и что сделал не так.

Нужно быть готовым к тяжёлым матчам и быстро забирать игры, которые отдаёт сам соперник», — сказал Хачанов в эфире YouTube-канала «Больше!»

Сегодня, 13 августа, Карен Хачанов одержал разгромную победу над аргентинцем Франсиско Серундоло (6:0, 6:3) в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. В 1/16 финала соревнований в США Хачанов встретится с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.