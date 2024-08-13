Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Великий игрок». Шелтон — о необычном ударе Бублика на турнире в Монреале

«Великий игрок». Шелтон — о необычном ударе Бублика на турнире в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о теннисисте из Казахстана Александре Бублике и его необычном ударе, который он совершил на турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада).

«Конечно, всё, что Бублик делает на корте, помогает теннису. Он один из тех, кого обязательно нужно смотреть по телевизору. Не зря он всегда играет на главных центральных кортах. Tennis TV постоянно показывает его. Знаете, это то, что хочет видеть молодое поколение. Думаю, что удар, который он нанёс в Монреале, один из величайших ударов, которые никогда не засчитывались. Именно такие вещи хочется видеть в теннисе, так что мне понравилась игра в Вашингтоне, мне нравится играть с ним пару. Против него нелегко играть, но однозначно скажу, что Бублик великий игрок и великий для нашего спорта», — приводятся слова Бублика в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, в первом круге турнира в Монреале Бублик, не успевая за укороченным мячом от американца, перевёл мяч на половину корта соперника, выбросив ракетку из рук на корт так, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему. Бублик всё равно проиграл этот розыгрыш на матч-пойнте соперника. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американца.

Материалы по теме
Фото
Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на «Мастерсе» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android