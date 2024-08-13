«Великий игрок». Шелтон — о необычном ударе Бублика на турнире в Монреале

14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о теннисисте из Казахстана Александре Бублике и его необычном ударе, который он совершил на турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада).

«Конечно, всё, что Бублик делает на корте, помогает теннису. Он один из тех, кого обязательно нужно смотреть по телевизору. Не зря он всегда играет на главных центральных кортах. Tennis TV постоянно показывает его. Знаете, это то, что хочет видеть молодое поколение. Думаю, что удар, который он нанёс в Монреале, один из величайших ударов, которые никогда не засчитывались. Именно такие вещи хочется видеть в теннисе, так что мне понравилась игра в Вашингтоне, мне нравится играть с ним пару. Против него нелегко играть, но однозначно скажу, что Бублик великий игрок и великий для нашего спорта», — приводятся слова Бублика в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, в первом круге турнира в Монреале Бублик, не успевая за укороченным мячом от американца, перевёл мяч на половину корта соперника, выбросив ракетку из рук на корт так, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему. Бублик всё равно проиграл этот розыгрыш на матч-пойнте соперника. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американца.