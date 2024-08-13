«Помогал на протяжении всей карьеры». Попырин — о поддержке от Хьюитта

30-я ракетка мира австалийский теннисист Алексей Попырин рассказал, что Ллейтон Хьюитт дал ему важные советы после матча с четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым на Олимпиаде в Париже, которые помогли ему на турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада).

«Ллейтон был со мной на Олимпиаде на прошлой неделе, и он очень помог мне на Олимпиаде и помогал на протяжении всей моей карьеры. Он дал мне несколько хороших советов после моего матча со Зверевым на Олимпиаде. Ты заставил одного из лучших игроков в мире, одного из самых информированных игроков в мире показать невероятный теннис, чтобы обыграть тебя. В том матче я вёл с брейком, подавал на [первый] сет и как бы подавил его», — приводит слова Попырина официальный сайт ATP.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монреале Попырин обыграл шестую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.