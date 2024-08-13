«Это Марат Сафин помог мне». Рублёв рассказал о причинах прогресса в последних матчах

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о разговоре с бывшим теннисистом, экс-лидером рейтинга ATP Маратом Сафиным.

«Я пытался многое понять для себя. С психологом, с разными курсами, но тот, кто мне очень помог и заставил меня понять всё это о себе, ‐ это Марат Сафин. Это смешно, но это правда. Это Марат помог мне. После Уимблдона у нас был очень хороший разговор. Да, он мне очень помог, так что большое ему спасибо», — сказал россиянин на пресс-конференции в Монреале.

На Уимблдоне-2024 Рублёв проиграл в первом круге на тот момент 122-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Комесанье — 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Сегодня, 13 августа, в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) Рублёв проиграл 30-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6. В четвертьфинале соревнований в Канаде он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.