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Алексей Попырин рассказал, как связаны его девушка и успех на «Мастерсе» в Монреале

Алексей Попырин рассказал, как связаны его девушка и успех на «Мастерсе» в Монреале
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30-я ракетка мира австалийский теннисист Алексей Попырин рассказал, что эта неделя была единственной, когда его девушка не поехала с ним, и он выиграл турнир.

«Это одна из немногих недель, когда моя девушка не путешествует со мной… и я выигрываю турнир. Надеюсь, теперь она приедет в Нью-Йорк», — сказал Попырин в интервью на корте.

Напомним, в финале турнира категории «Мастерса» в Монреале (Канада) Алексей Попырин обыграл шестую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.

Попырин стал первым австралийским теннисистом после Ллейтона Хьюитта в 2001 году, выигравшим турнир категории «Мастерс». Также он стал четвёртым игроком из Австралии, выигравшим «тысячник». Ранее на «Мастерсах» побеждали Хьюитт, Патрик Рафтер и Марк Филиппуссис.

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