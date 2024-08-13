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«Не напирайте, спереди дети!» Карлос Алькарас — на автограф-сессии в Цинциннати

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл автограф-сессию перед началом турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Во время раздачи автографов он сделал замечание взрослым фанатам, которые поддавливали детей в очереди.

«Здесь спереди дети, не напирайте, ладно?» — сказал финалист прошлогодних соревнований в Цинциннати взрослым болельщикам.

Фото: Скриншот из эфира телеканала ТennisTV

Фото: Скриншот из эфира телеканала ТennisTV

Серебряный призёр Олимпиады-2024 21-летний Карлос Алькарас начнёт турнир в Цинциннати со второго круга. В 1/16 финала он сыграет с победителем встречи между 30-й раеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным и Гаэлем Монфисом из Франции.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.