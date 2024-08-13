Джессика Пегула поочерёдно выиграла титулы в родных городах своих бабушки и дедушки

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула заявила, что посвящает свою победу на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) своим бабушке и дедушке.

«Моя бабушка из Монреаля, а дедушка из Торонто. Теперь у меня есть по одному трофею в каждом городе, так что это для каждого из вас», — сказала американская теннисистка после победы над соотечественницей Амандой Анисимовой (6:3, 2:6, 6:1) в финале соревнований в Торонто.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Открытый чемпионат Канады проходит ежегодно в Торонто и Монреале. Мужской и женский турнир поочерёдно проходят в каждом из двух городов. В 2023 году Пегула в финальном матче турнира, который проходил в Монреале, обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.