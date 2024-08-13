«Я доверяю ему как тренеру, он верит в меня как в игрока». Бен Шелтон — о работе с отцом

14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал об особенностях работы со своим отцом тренером.

«Да, очень важно, что я уважаю его не только как тренера, но и как отца, а он уважает меня не только как игрока, но и как сына. Мы отлично работаем вместе. Это нелегко, но много лет мы делали это в колледже, он был моим тренером там, так что с каждым годом мы становимся лучше. Я полностью доверяю ему как тренеру, он верит в меня как в игрока, мы хорошо работаем вместе. Вот и весь секрет», — сказал Шелтон в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Ранее Бен Шелтон высказался о необычном ударе Александра Бублика из Казахстана, назвав его величайшим из ударов, которые никогда не засчитывали.

Напомним, в первом круге турнира в Монреале Бублик, не успевая за укороченным мячом от американца, перевёл мяч на половину корта соперника, выбросив ракетку из рук на корт так, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему.