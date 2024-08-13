«Это что-то невероятное». Светлана Кузнецова восхитилась приёмом Джоковича в Сербии

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала встречу олимпийского чемпиона Новака Джоковича и других призёров летних Игр- 2024 в Белграде.

«Это что-то невероятное. Такой праздник Новак устроил родной Сербии. Говорят, в Белграде хотят открыть музей имени Ноле», — написала Кузнецова в своём аккаунте в телеграм-канале.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Таким образом, 37-летний серб оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.