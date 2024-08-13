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«Я очень боюсь самолётов». Алексей Попырин — о чартерном рейсе из Монреаля в Цинциннати

«Я очень боюсь самолётов». Алексей Попырин — о чартерном рейсе из Монреаля в Цинциннати
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30-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин рассказал о своей аэрофобии. Он провёл финальный матч в канадском Монреале в ночь с 12 на 13 августа, а первая игра на «Мастерсе» в Цинциннати (США) с французом Гаэлем Монфисом запланирована на среду, 14 августа.

«Перед четвертьфиналом тренер сказал, что если я пройду дальше, то турнир предоставит мне частный самолёт до Цинциннати, где я сыграю в среду. Перед полуфиналом мы о нём попросили.

Я никогда не летал на частном самолёте, так что это будет впервые. Честно говоря, я очень боюсь самолётов, боюсь летать. Посмотрим, как пройдёт полёт для меня на таком маленьком самолёте», — сказал австралиец на пресс-конференции после победы над Андреем Рублёвым в финале «Мастерса» в Монреале.

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