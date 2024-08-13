«Медаль на Играх — это нечто более глобальное». Паолини — о своей игре в этом сезоне

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини подвела промежуточные итоги своей игры в этом сезоне.

«Это был сумасшедший год, никогда не думала, что выиграю олимпийское золото и сыграю два финала турнира «Большого шлема». Очень рада и надеюсь сохранить этот уровень на протяжении долгого времени как можно дольше, потому что мне весело, получаю много новых впечатлений захватывающих. Медаль на Играх — это нечто более глобальное, универсальное, она также привлекает людей, которые обычно не следят за теннисом», — приводит слова Паолини Tuttosport.

Напомним, Ясмин Паолини в паре с Сарой Эррани выиграли золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале они победили российскую пару Диана Шнайдер/Мирра Андреева.