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«В прошлом году была здесь в квалификации». Паолини — о турнире в Цинциннати

«В прошлом году была здесь в квалификации». Паолини — о турнире в Цинциннати
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась об адаптации перед турниром категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«В прошлом году была здесь в квалификации, а в этом году я здесь как пятый номер мирового рейтинга, это безумие. Будет нелегко, потому что у меня как у сеяной есть пропуск и я начну со второго круга, но я приехала после нескольких недель на глине в Париже. Мне придётся адаптироваться, здешние корты кажутся мне очень быстрыми», — приводит слова Паолини Tuttosport.

На турнире в Цинциннати Паолини стартует со второго крута, где встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Клара Бюрель (Франция).

Напомним, Ясмин Паолини в паре с Сарой Эррани выиграли золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале они обыграли российскую пару Диана Шнайдер/Мирра Андреева.

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