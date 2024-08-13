Андрей Рублёв рассказал, для чего вызывал врача во время финала в Монреале

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, для чего вызывал врача во время финала с 30-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада).

– После третьего гейма второго сета мы видели на корте врача. Это был медицинский перерыв?

– Нет, я просто попросил таблетки для пищеварения. Ничего серьёзного.

– То есть с вами всё было хорошо?

– Да, со мной всё было в порядке, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) Рублёв уступил Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6. В четвертьфинале соревнований в Канаде Рублёв обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.