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Андрей Рублёв рассказал, для чего вызывал врача во время финала в Монреале

Андрей Рублёв рассказал, для чего вызывал врача во время финала в Монреале
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, для чего вызывал врача во время финала с 30-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада).

– После третьего гейма второго сета мы видели на корте врача. Это был медицинский перерыв?
– Нет, я просто попросил таблетки для пищеварения. Ничего серьёзного.

– То есть с вами всё было хорошо?
– Да, со мной всё было в порядке, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) Рублёв уступил Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6. В четвертьфинале соревнований в Канаде Рублёв обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

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