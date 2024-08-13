Алексей Попырин — первый теннисист с 2007 года, выигравший дебютный «Мастерс» в Канаде

30-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин стал первым за 17 лет теннисистом, которому удалось выиграть «Мастерс» в Канаде, участвуя в нём впервые. В финале турнира категории «Мастерс» в Монреале Попырин обыграл шестую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.

В 2007 году серб Новак Джокович победил на дебютном для себя Открытом чемпионате Канады.

Также Попырин стал четвёртым игроком из Австралии, выигравшим «тысячник». Ранее на «Мастерсах» побеждали Ллейтон Хьюитт, Патрик Рафтер и Марк Филиппуссис.

Сегодня, 13 августа, 25-летний Попырин проведёт первый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Цинциннати. Его соперником во встрече 1/32 финала будет французский теннисист Гаэль Монфис. В случае победы во втором круге австралиец сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании.