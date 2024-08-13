«Давление на Олимпиаде гораздо сильнее». Ига Свёнтек — о причинах поражения в Париже

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек сравнила напряжение в матчах Олимпиады с другими турнирами.

«Я уже не первый день в спорте, но всё же в Париже оказалось, что справиться с волнением совсем непросто. Я многое подавляла в себе, но это не очень хорошая тактика. В решающие моменты такие вещи могут вылезти наружу. На протяжении всего турнира я знала, что от меня ожидают только победы, и оказалось, что это давление на Олимпиаде гораздо труднее выдержать, чем на любом другом турнире.

Игры проводятся раз в четыре года, и жизнь большинства людей во время Олимпиады вращается только вокруг спорта. Это отличное развлечение, но не для тех, кто является фаворитом и хочет выиграть медаль. Также сыграло большую роль то, что Париж всегда был особенным местом для меня, и мечта об олимпийской медали была в моей семье с детства», — приводит слова польской спортсменки WP Sportfakty.

Напомним, 23-летняя Свёнтек проиграла в полуфинале Олимпийских игр — 2024 будущей победительнице китаянке Чжэн Циньвэнь и завоевала бронзовую медаль. Соревнования проходили на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», на которых ранее она одержала победу в Открытом чемпионате Франции – 2024.