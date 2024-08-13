«На Олимпиаде играют не за деньги». Ига Свёнтек ответила на вопрос о цене за золото на ОИ

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос, отдала бы она все деньги, заработанные в этом году на корте, ради олимпийского золота.

«Бессмысленно вкладывать победу на Играх в какие-либо рамки. Нет смысла говорить о деньгах в этом контексте. На Олимпиаде играют не за деньги, это совершенно разные мотивы и цели», — приводит слова польской спортсменки WP Sportfakty.

Напомним, 23-летняя Свёнтек проиграла в полуфинале Олимпийских игр — 2024 будущей победительнице китаянке Чжэн Циньвэнь и завоевала бронзовую медаль. Соревнования проходили на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», на которых ранее она одержала победу в Открытом чемпионате Франции – 2024.

На этой неделе Свёнтек примет участие в первом для себя турнире после Олимпийских игр в Париже, который пройдёт в Цинциннати. Во втором круге соревнований категории WTA-1000 в США она сыграет с победителем встречи между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович и француженкой российского происхождения Варварой Грачёвой.