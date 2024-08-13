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«Это был бы ещё один шанс на медаль». Ига Свёнтек — о травме Хуберта Хуркача перед ОИ

«Это был бы ещё один шанс на медаль». Ига Свёнтек — о травме Хуберта Хуркача перед ОИ
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала ситуацию со снятием Хуберта Хуркача с парного турнира на Олимпиаде в Париже.

«Я не говорила об этом с Хубертом, потому что считала, что это его решение. Конечно, это была бы ещё одна возможность для нашей команды побороться за медали. Я была готова играть и в миксте, но не могу сказать, как бы это повлияло на меня в одиночке. Для Яна Зелиньского (вторая ракетка Польши в парном разряде. — Прим. «Чемпионата») было бы здорово принять участие в Играх. Должно быть, это был неприятный момент для него, потому что я знаю, что играть здесь было его большой мечтой. Я сосредоточилась в основном на себе в этой ситуации, потому что всего за несколько дней до начала Игр это лучшее, что я могла сделать, чтобы не повлиять отрицательно на свой старт.

Не завидую Хуркачу в этой ситуации. Он мог бы приехать в Париж ради того, чтобы сыграл Зелиньский. Травма незадолго до Игр, должно быть, была для Хуберта тяжёлым опытом», — приводит слова польской спортсменки WP Sportfakty.

Напомним, Хуркач на Уимблдоне-2024 в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом получил травму, после которой он перенёс небольшую операцию на колене. На Олимпиаде в Париже польский теннисист должен был выступать в одиночном, парном (с Яном Зелиньским) и смешанном (с Игой Свёнтек) разрядах.

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