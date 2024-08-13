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Серена Уильямс рассказала об особенности своей дочери Олимпии

Серена Уильямс рассказала об особенности своей дочери Олимпии
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о необычной привычке своей дочери Олимпии Оганян.

«Моя дочь Олимпия Оганян разговаривает во сне. Это пригодится мне в будущем, потому что смогу услышать секреты, которые она хранит», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

В 2017 году Уильямс победила на Australian Open. В тот момент она уже была беременна Олимпией: девочка родилась в сентябре того же года.

Отметим, Серена Уильямс и Роджер Федерер были признаны лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN. Экс первая ракетка мира завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. Ранее появились слухи о возобновлении карьеры спортсменки.

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