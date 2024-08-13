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Бен Ротенберг: Попырин — самый неожиданный чемпион в истории «Мастерсов»

Бен Ротенберг: Попырин — самый неожиданный чемпион в истории «Мастерсов»
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Американский теннисный журналист Бен Ротенберг высказался о победе австралийца 30-й ракетки мира Алексея Попырина на турнире в Монреале. В финале «Мастерса» Попырин обыграл шестую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Алексей Попырин стал самым неожиданным чемпионом за всю историю турниров серии «Мастерс», одержав победу над Андреем Рублёвым. Самый популярный австралиец на этой неделе сорвал куш», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Попырин — первый австралиец с 2001 года, выигравший турнир категории «Мастерс».

Сегодня, 13 августа, 25-летний Попырин проведёт первый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Цинциннати. Его соперником во встрече 1/32 финала будет французский теннисист Гаэль Монфис.

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