Бен Ротенберг: Попырин — самый неожиданный чемпион в истории «Мастерсов»

Американский теннисный журналист Бен Ротенберг высказался о победе австралийца 30-й ракетки мира Алексея Попырина на турнире в Монреале. В финале «Мастерса» Попырин обыграл шестую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.
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«Алексей Попырин стал самым неожиданным чемпионом за всю историю турниров серии «Мастерс», одержав победу над Андреем Рублёвым. Самый популярный австралиец на этой неделе сорвал куш», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.
Отметим, Попырин — первый австралиец с 2001 года, выигравший турнир категории «Мастерс».
Сегодня, 13 августа, 25-летний Попырин проведёт первый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Цинциннати. Его соперником во встрече 1/32 финала будет французский теннисист Гаэль Монфис.
- 13 августа 2024
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