Синнер рассказал, как ему удаётся лидировать в рейтинге ATP на протяжении долгого срока

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём совершенствовании после того, как добился первого места в рейтинге ATP.

«Если вы просто хотите удержать лидирующую позицию, нужно совершенствоваться. А если вы хотите стать лучше, вам нужно совершенствоваться больше, чем другие. У всех нас есть сомнения. Раньше, ещё до того, как я выиграл турнир «Большого шлема», у меня возникали сомнения, смогу ли я выиграть этот титул или нет. А потом наступает момент, когда ты его выигрываешь. После этого в глубине души вы знаете, что можете это сделать, но вам всё равно приходится много работать», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Синнер выступит на «Мастерсе» в Цинциннати, который пройдёт с 12 по 19 августа. Итальянец начнёт соревнования со второго круга, в котором встретится с победителем матча между американцем Алексом Михельсеном и нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.