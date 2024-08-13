Стал известен первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Цинциннати

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования проходят на харде и продлятся до 19 августа.
Во втором раунде соревнований Рублёв сразится с 44-й ракеткой мира представителем Китая Чжан Чжичжэнем. Андрей получил шестой номер посева, из-за чего начинает турнир со второго круга.
Чжичжэнь в первом круге Цинциннати со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 21-летнего француза Джованни Мпетчи Перрикара (48-я ракетка мира).
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Встреча теннисистов продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Чжан шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Перрикара 13 эйсов, 10 двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.
Ранее, в ночь с 12 на 13 августа, Рублёв проиграл в финале «Мастерса» в Монреале австралийцу Алексею Попырину.
- 13 августа 2024
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