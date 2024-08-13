Каролина Плишкова обыграла Викторию Томову на старте турнира в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Томова один раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова выполнила шесть эйсов при восьми двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила пять из шести.

Во втором круге турнира в Цинциннати Плишкова встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Мирра Андреева.

Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.