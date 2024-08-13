Каролина Плишкова обыграла Викторию Томову на старте турнира в Цинциннати
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.
Цинциннати (ж). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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|6 3
Виктория Томова
В. Томова
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Томова один раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова выполнила шесть эйсов при восьми двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила пять из шести.
Во втором круге турнира в Цинциннати Плишкова встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Мирра Андреева.
Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.
Комментарии
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