Экс-россиянка Грачёва вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв Томлянович

69-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла 123-ю ракетку мира австралийскую спортсменку Айлу Томлянович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Грачёва три раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав три из пяти брейк-пойнтов. Томлянович выполнила шесть эйсов при девяти двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила 4 из 13.

Во втором круге турнира в Цинциннати Грачёва встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.