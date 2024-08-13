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Экс-россиянка Грачёва вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв Томлянович

Экс-россиянка Грачёва вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв Томлянович
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69-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла 123-ю ракетку мира австралийскую спортсменку Айлу Томлянович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6.

Цинциннати (ж). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 18:05 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Грачёва три раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав три из пяти брейк-пойнтов. Томлянович выполнила шесть эйсов при девяти двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила 4 из 13.

Во втором круге турнира в Цинциннати Грачёва встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.

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