Экс-россиянка Грачёва вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв Томлянович
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69-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла 123-ю ракетку мира австралийскую спортсменку Айлу Томлянович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6.
Цинциннати (ж). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 18:05 МСК
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
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|2
|7 7
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Грачёва три раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав три из пяти брейк-пойнтов. Томлянович выполнила шесть эйсов при девяти двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила 4 из 13.
Во втором круге турнира в Цинциннати Грачёва встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.
Комментарии
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