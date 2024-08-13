Муратоглу предположил, что может повлиять на решение Джоковича о завершении карьеры

Тренер по теннису, бывший теннисист Патрик Муратоглу высказался о форме второй ракетки мира, олимпийского чемпиона Новака Джоковича.

«Думаю, Новак ещё может играть три или четыре года на самом высоком уровне. Вопрос в его мотивации. Я думаю, он действительно боролся с мотивацией до Олимпиады. Все чувствовали, что уходит Рафа. Новак тоже это чувствовал. Конечно, это очень сильно ударило по его мотивации.

Но Синнер начал играть отлично. Новак снова уступил Алькарасу. Думаю, это затронуло его эго, и он вернулся очень сильным и, наконец, выиграл титул, за которым он гнался всю свою карьеру. Он в отличной форме, он играет в невероятный теннис. Единственное, что может его сейчас смутить, это, Карлос и Янник, которые могут задеть его самолюбие», — сказал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.