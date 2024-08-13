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Даниил Медведев узнал соперника, с которым сразится на старте «Мастерса» в Цинциннати

Даниил Медведев узнал соперника, с которым сразится на старте «Мастерса» в Цинциннати
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Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования проходят на харде и продлятся до 19 августа.

Во втором круге соревнований Медведев, получивший четвёртый номер посева, сразится с 35-й ракеткой мира 22-летним чехом Иржи Легечкой.

Легечка в первом круге Цинциннати со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 38-ю ракетку мира из Аргентины 23-летнего Мариано Навоне. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут.

Цинциннати (м). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 20:30 МСК
Иржи Легечка
35
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Мариано Навоне
38
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Отметим, что счёт личных встреч Медведева с Легечкой в туре — 1-1. Даниил обыгрывал Иржи в четвёртом круге Уимблдона-2023, чех россиянина — на турнире в Мадриде-2024. В обоих случаях проигравшие снимались по ходу матча.

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