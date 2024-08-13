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Соболенко и Фритц поработали барменами в преддверии турнира в Цинциннати

Соболенко и Фритц поработали барменами в преддверии турнира в Цинциннати
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Третья в мировом рейтинге белорусская спортсменка Арина Соболенко и американский теннисист Тейлор Фритц попробовали себя в роли барменов в преддверии турнира в Цинциннати (США).

Борьбу за титул турнира в Цинциннати Соболенко начнёт со второго круга. Белорусская теннисистка сыграет с победителем пары Робин Монтгомери (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.

Напомним, ранее Соболенко потерпела поражение в матче 1/4 финала женского турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) от 132-й ракетки мира из США Аманды Анисимовой. Встреча завершилась победой американки со счётом 6:4, 6:2.

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