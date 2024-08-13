Даниил Медведев ответил, почему считает «Мастерс» в Цинциннати классным

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему считает «Мастерс» в Цинциннати (США) классным.

«Во-первых, мне здесь нравится сам (спортивный) центр: очень много места для игроков, много кортов для тренировок. И вообще, мне лично перед Нью-Йорком, где сумасшедшая атмосфера, где до корта добираешься по часу, нравится побыть в таком спокойном месте. Несколько больших городов подряд вроде Нью-Йорка я бы не выдержал. К тому же это первый «Мастерс», который я выиграл. Отсюда у меня только хорошие воспоминания, всегда отличное настроение, если 40 градусов нет (смеётся). Да, я рад здесь находиться, ещё и играю здесь обычно хорошо», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!»