Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев ответил, почему считает «Мастерс» в Цинциннати классным

Даниил Медведев ответил, почему считает «Мастерс» в Цинциннати классным
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему считает «Мастерс» в Цинциннати (США) классным.

«Во-первых, мне здесь нравится сам (спортивный) центр: очень много места для игроков, много кортов для тренировок. И вообще, мне лично перед Нью-Йорком, где сумасшедшая атмосфера, где до корта добираешься по часу, нравится побыть в таком спокойном месте. Несколько больших городов подряд вроде Нью-Йорка я бы не выдержал. К тому же это первый «Мастерс», который я выиграл. Отсюда у меня только хорошие воспоминания, всегда отличное настроение, если 40 градусов нет (смеётся). Да, я рад здесь находиться, ещё и играю здесь обычно хорошо», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!»

Материалы по теме
Рублёв за полтора часа проиграл финал канадского «Мастерса». Без истерик не обошлось
Рублёв за полтора часа проиграл финал канадского «Мастерса». Без истерик не обошлось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android