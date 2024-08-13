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Елена Рыбакина провела тренировку перед началом турнира в Цинциннати

Елена Рыбакина провела тренировку перед началом турнира в Цинциннати
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Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела тренировку перед стартом турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Борьбу за титул турнира в Цинциннати Рыбакина начнёт со второго круга. Представительница Казахстана сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) — Юань Юэ (Китай).

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В мировом рейтинге Рыбакина максимально добиралась до третьей строчки.

Соревнования категории WTA-1000 в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.

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