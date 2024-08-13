Даниил Медведев назвал изъян в своей подготовке к турнирам в этом сезоне

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё состояние перед стартом на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В первом круге Медведев (4) сразится с 35-й ракеткой мира 22-летним чехом Иржи Легечкой.

«Если честно, чувствую себя нормально. Единственное – в этом сезоне было мало тренировочных блоков (сессий), а я чувствую себя лучше как раз таки после того, как хотя бы две недели потренируюсь, подготовлюсь. В этом году у меня давно их не было. Наверное, даже не вспомню, когда такое было. Это, конечно, немного мешает мне в плане тенниса. Но, в принципе, физически чувствую себя хорошо. Морально – надо выигрывать матчи, тогда буду чувствовать себя лучше», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!»