Определился первый соперник Янника Синнера на турнире в Цинциннати
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Определился первый соперник чемпиона Australian Open – 2024 первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования проходят на харде и продлятся до 19 августа.
Во втором круге соревнований Синнер (1) сразится с 57-й ракеткой мира 19-летним представителем США Алексом Михельсеном (Q).
В первом круге Цинциннати Михельсен со счётом 6:1, 5:7, 6:2 обыграл 41-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов.
Цинциннати (м). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
57
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|2
41
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Встреча Михельсена с Грикспором продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках американец 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету нидерландца шесть эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
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