Определился первый соперник Янника Синнера на турнире в Цинциннати

Определился первый соперник чемпиона Australian Open – 2024 первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования проходят на харде и продлятся до 19 августа.

Во втором круге соревнований Синнер (1) сразится с 57-й ракеткой мира 19-летним представителем США Алексом Михельсеном (Q).

В первом круге Цинциннати Михельсен со счётом 6:1, 5:7, 6:2 обыграл 41-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов.

Встреча Михельсена с Грикспором продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках американец 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету нидерландца шесть эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.