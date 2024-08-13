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Определился первый соперник Янника Синнера на турнире в Цинциннати

Определился первый соперник Янника Синнера на турнире в Цинциннати
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Определился первый соперник чемпиона Australian Open – 2024 первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования проходят на харде и продлятся до 19 августа.

Во втором круге соревнований Синнер (1) сразится с 57-й ракеткой мира 19-летним представителем США Алексом Михельсеном (Q).

В первом круге Цинциннати Михельсен со счётом 6:1, 5:7, 6:2 обыграл 41-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов.

Цинциннати (м). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
Алекс Михельсен
57
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
1 		7 2
         
Таллон Грикспор
41
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Встреча Михельсена с Грикспором продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках американец 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету нидерландца шесть эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

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