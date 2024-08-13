Дарья Касаткина обыграла Екатерину Александрову в первом круге турнира в Цинциннати

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого раунда она обыграла свою соотечественницу 26-ю ракетку мира Екатерину Александрову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Касаткина шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав четыре из шести брейк-пойнтов. Александрова выполнила два эйса при одной двойной ошибке, её реализация брейк-пойнтов составила один из шести.
Во втором круге турнира в Цинциннати Касаткина встретится с победителем пары Кэролайн Доулхайд (США) — Тэйлор Таунсенд (США).
Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.
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