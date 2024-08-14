Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — о раннем поражении в Монреале: обидно, я хорошо себя чувствовал

Даниил Медведев — о раннем поражении в Монреале: обидно, я хорошо себя чувствовал
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о неудачном выступлении на «Мастерсе» в Монреале (Канада). Медведев проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине на старте соревнований со счётом 4:6, 6:1, 2:6.

Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		1 6
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Понятное дело, всегда тяжело проигрывать, сразу начинаешь искать, скажем так, причины, что не так – может быть, тренировался плохо до этого или ещё что не так сделал. На самом деле, очень хорошо себя чувствовал до турнира, и это обидно, потому что часто, когда себя так чувствуешь, можешь хорошо сыграть, но он провёл хороший матч, я – не очень хороший. Из этого складывается результат. Поэтому ничего не остаётся. Мы постарались как можно лучше отработать это на тренировках, постараемся лучше выступить здесь (в Цинциннати). Тренируемся каждый день, стараемся поднять уровень тенниса. Посмотрим, сработает это или нет», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!»

Материалы по теме
Даниил Медведев ответил, почему считает «Мастерс» в Цинциннати классным
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android