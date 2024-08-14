Даниил Медведев — о раннем поражении в Монреале: обидно, я хорошо себя чувствовал

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о неудачном выступлении на «Мастерсе» в Монреале (Канада). Медведев проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине на старте соревнований со счётом 4:6, 6:1, 2:6.

«Понятное дело, всегда тяжело проигрывать, сразу начинаешь искать, скажем так, причины, что не так – может быть, тренировался плохо до этого или ещё что не так сделал. На самом деле, очень хорошо себя чувствовал до турнира, и это обидно, потому что часто, когда себя так чувствуешь, можешь хорошо сыграть, но он провёл хороший матч, я – не очень хороший. Из этого складывается результат. Поэтому ничего не остаётся. Мы постарались как можно лучше отработать это на тренировках, постараемся лучше выступить здесь (в Цинциннати). Тренируемся каждый день, стараемся поднять уровень тенниса. Посмотрим, сработает это или нет», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!»