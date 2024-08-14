Наоми Осака рассказала, что столкнулась со «странными» трудностями

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что испытывает определённые трудности во время матчей.

«Последние несколько часов я пыталась понять, как себя чувствую. Удивительно, но я научилась ценить поражения. Без них нельзя играть в теннис более, чем 20 лет. Ты учитываешь уроки из проигрыша, а потом ждёшь с нетерпением возможности применить полученные знания на практике.

Но моя главная проблема сейчас не в поражениях, а в том, что я не чувствую себя в своём теле. Это странное ощущение – я ошибаюсь там, где не должна, бью по мячам мягче, чем раньше. Я пытаюсь сказать себе: «Все хорошо, ты молодец, просто переживи это и продолжай работать», но внутри я слышу крики: «Да что, чёрт возьми, происходит?!" — написала Осака на своей странице в социальных сетях.