Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака рассказала, что столкнулась со «странными» трудностями

Наоми Осака рассказала, что столкнулась со «странными» трудностями
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что испытывает определённые трудности во время матчей.

«Последние несколько часов я пыталась понять, как себя чувствую. Удивительно, но я научилась ценить поражения. Без них нельзя играть в теннис более, чем 20 лет. Ты учитываешь уроки из проигрыша, а потом ждёшь с нетерпением возможности применить полученные знания на практике.

Но моя главная проблема сейчас не в поражениях, а в том, что я не чувствую себя в своём теле. Это странное ощущение – я ошибаюсь там, где не должна, бью по мячам мягче, чем раньше. Я пытаюсь сказать себе: «Все хорошо, ты молодец, просто переживи это и продолжай работать», но внутри я слышу крики: «Да что, чёрт возьми, происходит?!" — написала Осака на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Наоми Осака не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати через квалификацию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android