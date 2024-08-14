Плишкова повторила достижение Кербер после успешного старта на турнире в Цинциннати
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала 108-ю победу в матчах на хардовых турнирах WTA-1000. Спортсменка повторила достижение 36-летней немецкой теннисистки Анжелики Кербер.
Цинциннати (ж). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 3
Виктория Томова
В. Томова
В матче первого круга Плишкова обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6. Во втором круге турнира в Цинциннати Плишкова встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Мирра Андреева. Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.
Отметим, наибольшего количества побед в матчах на хардовых турнирах WTA-1000 добилась датская теннисистка польского происхождения Каролина Возняцки (157).
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