Плишкова повторила достижение Кербер после успешного старта на турнире в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала 108-ю победу в матчах на хардовых турнирах WTA-1000. Спортсменка повторила достижение 36-летней немецкой теннисистки Анжелики Кербер.

В матче первого круга Плишкова обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6. Во втором круге турнира в Цинциннати Плишкова встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Мирра Андреева. Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.

Отметим, наибольшего количества побед в матчах на хардовых турнирах WTA-1000 добилась датская теннисистка польского происхождения Каролина Возняцки (157).