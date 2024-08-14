Бен Шелтон на двух тай-брейках обыграл Райлли Опелку на старте «Мастерса» в Цинциннати

14-я ракетка мира 21-летний американский теннисист Бен Шелтон успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче первого круга Шелтон (12) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3) обыграл бывшую 17-ю ракетку мира соотечественника Райлли Опелку (в данный момент занимает 322-ю позицию в рейтинге ATP).

Встреча Шелтона с Опелкой продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Бен шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Опелки (WC) 19 эйсов. три двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Шелтона в Цинциннати станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Маттео Арнальди (Италия).