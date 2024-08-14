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Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова — Михаликова/Николлс, результат матча 14.08.2024, счёт 0:2, 1-й круг (парный) Цинциннати

Андреева и Павлюченкова покинули турнир в Цинциннати в парном разряде после первого круга
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова проиграли матч первого круга турнира в Цинциннати (США) в парном женском разряде. На старте соревнований российский дуэт уступил Терезе Михаликовой из Словакии и Оливии Николлс, представляющей Великобританию.

Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительниц Словакии и Великобритании. На счету россиянок три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Отметим, другая россиянка Людмила Самсонова вместе с представительницей Китая Ван Яфань также проиграла стартовый матч парного разряда на турнире в американском Цинциннати. Самсонова вместе с Ван Яфань уступила бразильско-нидерландскому дуэту Луиза Стефани/Деми Схурс со счётом 2:6, 4:6.

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