Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Цинцинати, где встретится с Паолини

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла француженку 57-ю ракетку мира Клару Бюрель. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6. 6:1.

Встреча Потаповой с Бюрель продлилась 1 часа 43 минуты. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француенки три эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге россиянка встретится с пятой ракеткой мира, итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.

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