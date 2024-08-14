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Анастасия Потапова – Клара Бюрель, результат матча 14 августа 2024, счёт 2:1, 1-й круг WTA-1000 в Цинцинати

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Цинцинати, где встретится с Паолини
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44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла француженку 57-ю ракетку мира Клару Бюрель. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6. 6:1.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 02:40 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 1
         
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель

Встреча Потаповой с Бюрель продлилась 1 часа 43 минуты. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француенки три эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге россиянка встретится с пятой ракеткой мира, итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Соревнования в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа. В основной сетке турнира заявлены восемь российских теннисисток.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинцинати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинцинати
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