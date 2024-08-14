Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Андрееску

60-я ракетка мира Элина Аванесян обыграла 166-ю ракетку мира Бьянку Андрееску в первом круге теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Матч между теннисистками длился 1 час 50 минут. В его рамках Аванесян сделала два эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Андрееску пять эйсов и три двойных ошибки, канадская теннисистка реализовала 1 брейк-пойнт из 12.

В следующем раунде Путинцева сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победителем стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.