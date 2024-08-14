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Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Андрееску

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Андрееску
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60-я ракетка мира Элина Аванесян обыграла 166-ю ракетку мира Бьянку Андрееску в первом круге теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 04:45 МСК
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Матч между теннисистками длился 1 час 50 минут. В его рамках Аванесян сделала два эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Андрееску пять эйсов и три двойных ошибки, канадская теннисистка реализовала 1 брейк-пойнт из 12.

В следующем раунде Путинцева сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победителем стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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