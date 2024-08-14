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Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
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34-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла 77-ю ракетку мира Харрье Дарт в первом круге теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:1.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 04:35 МСК
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
4 		6 6
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч между теннисистками длился 1 час 47 минут. В его рамках Путинцева не оформила ни одного эйса, но сделала три двойных ошибки, а также реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Дарт ноль эйсов и четыре двойных ошибки, британка реализовала три брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Путинцева сыграет с американкой Кори Гауфф.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победителем стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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