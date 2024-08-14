Александрова и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Цинциннати

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова выиграли матч первого круга турнира в Цинциннати (США) в парном женском разряде. На старте соревнований российский дуэт обыграл венгерку Тимю Бабош и Надежду Киченок, представляющую Украину.
Матч продолжался 1 час 57 минут и завершился со счётом победой россиянок на двух тай-брейках со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В следующем круге Александрова и Сизикова сразятся с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Ясмин Паолини (обе Италия).
Отметим, ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова проиграли матч первого круга турнира в парном женском разряде. Также покинула турнир и Людмила Самсонова, которая вместе с представительницей Китая Ван Яфань проиграла стартовый матч турнира в Цинцинати.
Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: