Андрей Рублёв опубликовал пост после проигранного финала «Мастерса» в Монреале

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост на странице в своей социальной сети после поражения в финале «Мастерса» в Монреале (Канада) от 30-й ракетки мира австралийского теннисиста Алексея Попырина со счётом 2:6, 4:6.

«Спасибо, Монреаль. Для меня это была хорошая неделя», — написал Рублёв на странице в своей социальной сети.

Фото: Фото из личного архива Рублёва

Напомним, на пути к финалу Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Счёт в личных встречах стал 2-1 в пользу австралийца.

Отметим, во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Рублёв сразится с 44-й ракеткой мира представителем Китая Чжан Чжичжэнем.

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