Николай Давыденко: отец Александра Зверева может и в морду ему дать

Бывший теннисист экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался об отце немецкого теннисиста Александра Зверева.

«Отец у Зверева классный: очень общительный, умный, рассудительный, спокойный. Знает, как контролировать сына. Если что, даст ему в морду нормально. У отца даже какой-то иммунитет: когда сын что-то говорит с корта, не обращает внимание – тут же улетает. Возможно, он даже не слышит, что ему Саша говорит. Но если и отвечает, то жёстко», – сказал Давыденко в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Александр Зверев-старший родился в Сочи, советский теннисист, трёхкратный победитель чемпионатов СССР в одиночном разряде (1979, 1981, 1984), был первой ракеткой Советского Союза впоследствии — тренер. Отец немецких теннисистов Миши Зверева и Александра Зверева.