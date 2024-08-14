Калинская — Синякова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Цинциннати

Сегодня, 14 августа, состоится матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором сыграют 16-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 36-й номер рейтинга WTA Катержина Синякова из Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и чешской спортсменкой, которая начнётся не раньше 18:00 по московскому времени.
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Калинская и Синякова провели между собой две встречи. Обе игры прошли на хардовом покрытии. В 2016 году чешская теннисистка в трёх сетах обыграла хозяйку турнира в Санкт-Петербурге (4:6, 6:3, 6:2), а в первом круге US Open — 2021 сильнее оказалась россиянка — 6:4, 6:2.
Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
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