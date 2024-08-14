«Нужно найти баланс». Динара Сафина — о выходе теннисистов из психологического кризиса

Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала, как теннисисты могут преодолеть череду неудач.

«У меня был опыт работы с психологами, иностранками. Одна сказала, что я должна каждое утро говорить: «Я – лучшая», заниматься самовнушением. Может быть, для кого-то это работает. Я не могу сказать о чёрном, что это белое. Я адекватно смотрю на вещи. В Америке другой подход. Они проще относятся ко всему: если ты за тренировку попал два удара, уже классно, лучше, чем ничего. А у нас если ты не попал из 100 ударов 100, то ты просто никто! И это тоже крайности. Нужно найти баланс, при котором игрок понимает, что самое главное выйти на корт и выложиться. Не получилось – окей, проговариваешь с тренером и дальше пашешь. Другого выхода нет», — сказала Сафина в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Ранее Андрей Рублёв рассказал, что брат Динары Марат Сафин помог ему преодолеть психологические проблемы в теннисе.