Сафина — о прогрессе Шнайдер: нам, девочкам, лучше не думать… Надо идти и идти

Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина прокомментировала положительную динамику в игре 20-го номера рейтинга WTA Дианы Шнайдер.

«Предела нет. Главное, считаю, что в такой момент важно не останавливаться, продолжать делать то, что делаешь, что приносит результат. Если прёт, не думай – иди! Не думай: «Закончится это или не закончится? Вдруг это форма пропадёт; я проснусь, а не попаду?» Не надо! Нам, девочкам, лучше не думать. Попадает? Всё, не думай! Диана набрала потрясающую форму. Не так много левшей в туре, и она этим пользуется», – сказала Сафина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

В 2024 году 20-летняя Диана Шнайдер выиграла три титула в одиночном разряде на уровне WTA и стала серебряным призёром в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Сегодня, 14 августа, она проведёт матч первого круга турнира категории WTA-1000 с китаянкой Чжан Шуай.