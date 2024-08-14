Петрова — о матче на US Open: Шарапова тогда ушла с крючка, хотя я крепко её держала

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова рассказала о своём матче с соотечественницей Марией Шараповой на US Open — 2012.

«Дождь полностью изменил тогда результат с моей «любимой» соперницей Марией Шараповой (улыбается). На US Open играли вечернюю сессию. Можно сказать, Маша тогда ушла с крючка. Крепко я её держала, всё шло очень классно. 3:0 в сете, часовой перерыв. Она с командой уходит в нашу разминочную зону, закрывается в комнатке. И, видимо, за это время что-то там произошло: пощёчин надавали, подшаманили – не знаю. Но через час она вышла совсем другим игроком. Прямо было видно: настрой, концентрация – такая мощь, просто мячами чистила линии. А я глазами провожала её удар. Без шансов», – сказала Петрова в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Шарапова и Петрова провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 9-2 в пользу Марии.