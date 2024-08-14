Игорь Куницын назвал причины провала Медведева в Монреале

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился мнением о причинах неудачного выступления пятой ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Монреале (Канада).

«Большая нагрузка на Олимпиаде – 100%. И особенно в психологическом плане: Даня очень хотел там сыграть. В связи со всеми сопутствующими нюансами: кто-то сомневался, кто-то решил не ехать – он прям хотел играть. Ехал очень настроенным. Поэтому не всё получилось. Много психологических сил отдал, плюс физических: в те дни, что он играл, была невыносимая жара. Похожая на ту жару, что в Токио: у людей были судороги. Тяжёлые условия. В Монреале, мне кажется, психологически [он] не отошёл от этого. Много оставил эмоций. В связи с этим перепады: первый сет, потом шикарный второй и в начале третьей партии двойные в первом гейме», – сказал Куницын в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Медведев на турнире в Канаде в первом своём матче проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 4:6, 6:1, 2:6. В ночь с 14 на 15 августа россиянин проведёт стартовый матч на «Мастерсе» в Цинциннати (США), в котором сыграет с 35-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.