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Давыденко — о сравнениях поколений: Федерер замочил бы всех на месте

Давыденко — о сравнениях поколений: Федерер замочил бы всех на месте
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Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался о сравнении поколений в мужском теннисе.

«Кто бы сейчас выиграл Монреаль: восьмёрка 2009 года или восьмёрка с Синнером или Алькарасом? Сейчас нельзя сказать: олимпийский год, и часть игроков не приехала. Но Федерер замочил бы их на месте. Всех бы завалил. Надаль на харде? Не знаю, он так себе. Но Маррей, Роджер – топы. Дель Потро поджимал. Думаю, те играли чётче, стабильнее точно. Если бы на силу играли, то, думаю, эта молодёжь. Те были хорошо оснащены технически и тактически. Тактика, надёжность, всегда менялась вариация: в момент матча они полностью меняли игру. Тот же Маррей: его гоняешь по корту, розыгрыш ударов 20, он уже еле ходит. Думаю: „Ну вот сейчас я его додавлю“. Но вот опять розыгрыш в 20 ударов, и он опять носится. Уже у сетки вроде добиваешь его, укорачиваешь, но чувствуешь, что он несётся: знает, куда будет удар, и обводит», – сказал Давыденко в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

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