Куницын -– о прогрессе Зверева: он не Федерер, но видно, что у него это появилось

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын высказался об игре четвёртой ракетки мира Александра Зверева из Германии.

«Зверев гораздо чаще стал играть с лёта, ходить к сетке – что было и на «Ролан Гаррос», и на Олимпиаде. В первые годы в туре у него была аллергия на выходы к сетке. Хотя и папа, и брат играли великолепно с лёта. Сейчас видно, что он идёт туда целенаправленно: даже если не получается, он продолжает туда идти. Пока, понятно, он не Роджер Федерер, но видно, что у него это появилось. И он осознаёт в этом необходимость. Развитие и движение есть. В этом пытается добавить. Но если возьмём марафоны, чем меньше потратишь энергии на первые круги, тем легче будет потом: когда за счёт выхода берёшь розыгрыш в четыре удара, а не за 12, это копится. Возможно, US Open или АО будет легче выиграть, чем «Ролан Гаррос», – сказал Куницын в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

27-летний Зверев шесть раз выигрывал титулы на турнирах серии «Мастерс». Пять раз он выходил в финалы.